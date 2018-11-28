انغمس في ملاذ استوائي مميز قُبيل موسم الأعياد

مع تدنّي درجات الحرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وارتفاعها في النصف الجنوبي، قد يكون السفر إلى المناطق الاستوائية الفكرة المثالية قبل انطلاق موسم الأعياد الحافل. وفي هذا الإطار، صمّمت مجموعة كونستانس للفنادق والمنتجعات باقةً من العروض المميزة في المحيط الهندي، حيث تحلو ممارسة رياضة الغطس، أو الاسترخاء تحت أشعة الشمس أو الإبحار في المياه الفيروزية.

احجز إقامةً لمدة 5 ليالٍ على الأقل في منتجع كونستانس هالافيلي في جزر المالديف واستفد من حسم بنسبة 40%، بما في ذلك الإقامة في الفلل. انغمس في أجواء من الاسترخاء التام على ترّاسك الخاص الذي تغمره أشعة الشمس، أو اسبح في حوض السباحة الخاصة بك أو امنح نفسك قسطاً من الدلال على يد المعالجين في “يو سبا” من كونستانس.

كما أنّ جزر المالديف تحتضن منتجع كونستانس موفوشي الكائن في جنوب آري أتول حيث تنتظرك تجربة متكاملة. احجز إقامةً لمدة 5 ليالٍ على الأقل واستفد أيضاً من حسم بنسبة 40%. استمتع بتجربة بسيطة وأنيقة في آن معاً، فيما تتنزه في ربوع الجزيرة الخاصة برمالها البيضاء النقية أو تمارس رياضة الغطس في واحد من أبرز مواقع الغطس في العالم.

يمكنك أيضاً التوجه شرقاً للانغماس في ملاذ أفريقي استثنائي والتنعّم بتجربة ملؤها السكينة والهدوء. كونستانس أيانا في جزيرة بمبا، زنجبار يتباهى هذا المنتجع المتألّق بإطلالات أخاذة للمحيط ويقدّم تشكيلةً واسعةً من المأكولات والمشروبات الشهية. كما يستفيد الضيوف من حسم بنسبة 40% على الإقامة في كافة الفلل الشاطئية التي يكتنفها هذا الملاذ في أجواء من الخصوصية التامة.

فمع ثمانية منتجعات مذهلة منتشرة في أرجاء المحيط الهندي، بما فيها كونستانس إفيليا وكونستانس ليموريا في جزر السيشل، وكونستانس بيل مار بلاج وكونستانس برينس موريس في جزيرة موريشيوس وكونستانس تسارابانجينا في مدغشقر، تلقي مجموعة كونستانس للفنادق والمنتجعات الضوء على سحر مواقع تستحق الزيارة بالفعل.

*تنطبق الشروط والأحكام.